富邦金控9月受惠子公司富邦人壽持續實現投資獲利賺進52.28億元，整體獲利達78.52億元，創下歷年同期新高，同步推升今年前三季獲利達1,302億元，較去年同期大幅成長91％，每股盈餘達11.32元，續居金控每股獲利王。
富邦金自結9月稅後淨利78.52億元，其中子公司富邦人壽9月稅後淨利52.28億元，較去年同期成長134％，為主要功臣。
富邦金表示，富邦人壽維持股市彈性操作並持續實現投資獲利，債市方面受惠近期美債利率反彈，有利於新投資部位經常性收益提升，加上9月新台幣走勢平穩境內經常性比險成本維持低檔等因素，獲利持續大幅成長。
富邦金前三季獲利再度寫新高，且包括子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前九月獲利也都再創新高。富邦金9月底淨值約8,415億元，普通股每股淨值68.16元。
截至9月30日，富邦金已取得日盛金57.7％股權，富邦金9月認列日盛金投資收益1.1億元。
富邦金強調，今年以來北富銀銀行各項業務動能持續提升，其中存放款餘額較去年同期分別成長16％及14％，以及布建債券投資年增三成以上，帶動累計利息淨收益較去年同期成長7％；信用卡業務表現持續優於市場，有效卡數及簽帳金額較去年同期維持雙位數成長。
北富銀轉投資的新創FinTech公司Nutmeg於9月被摩根大通100％收購，認列處分利益3,151萬英鎊（約新台幣12億元）入帳至其他綜合損益，亦可挹注於保留盈餘。
富邦產險和富邦證券9月稅後淨利則均較去年同期翻倍成長，累計前三季獲利分別較去年同期成長51％、97％，但富邦證券在9月整體台股量能影響下，經紀與金融交易獲利較8月略減少。
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