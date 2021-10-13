史上最佳9月。國泰金控12日公告9月稅後獲利81億元，創國泰金成立20年來的最佳9月獲利，且以2.5億元之差，拿下金控9月單月獲利王；累計國泰金前九月稅後獲利1,221.8億元，較去年同期成長89.8％，每股稅後盈餘8.96元，續創歷史新高。

其中，國泰金子公司國泰人壽9月稅後獲利56.4億元，亦創下歷年9月獲利新高，累計前九月稅後獲利達1,001.2億元，是台灣壽險業近60年來首家獲利破千億元的公司。

其他子公司，如國泰世華銀9月稅後獲利21.4億元，前九月累計稅後獲利188.4億元，單月及累計獲利應都是國銀第二高；國泰產險前九月稅後賺20.6億元，同比成長9％以上；國泰證券9月稅後獲利1.2億元、前九月累計稅後獲利17.5億元；國泰投信則是9月稅後賺1億元，前九月稅後賺11億元，都創同期單月及累計獲利新高。

國泰金表示，即便9月資本市場大震盪，國壽淨值仍有7,050億元左右，依舊是同期淨值新高，同時9月底資本適足率（RBC）逾360％，是大型壽險公司中最高，淨值比大於10％，即各項指標仍在相對高水準，有一定能力可因應市場波動，無論資本市場如何變化，都進可攻、退可守。

以歷史數據來看，國壽2017年到今年9月底止，台股年化投資報酬率都在7.9％以上，2020年是13.5％，今年前九月更達18.3％。

國壽透露，投資團隊一向有專門小組負責檢視「逢低進場」時機，且內部建有金融市場預警模型，會提早因應可能的黑天鵝或灰犀牛，這次9月風暴雖突如其來，但國壽事先已有調整部位，風險「仍在掌握之中」，同時只要有較大的回檔，國壽就會進場布局，先累積來年的獲利基礎。

(時報資訊)