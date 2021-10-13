國際貨幣基金（IMF）12日公布最新《世界經濟展望》報告顯示，鑒於供應鏈瓶頸持續、通膨壓力高漲，恐影響全球經濟脫離疫情陰霾的速度，因此調降全球今年經濟成長率預測，從7月時預估的6％小幅下修至5.9％，明年則維持於4.9％不變。
至於台灣，今年經濟成長預估，則從4月預測的4.7％上調至5.9％，明年經濟成長預估為3.3％，較4月預估的3.0％高出0.3個百分點。
IMF在報告中指出：「微幅調降今年經濟成長預估，主因在於低收入發展中國家疫情升溫，導致經濟前景蒙塵。另一原因則是先進經濟體近日恐持續承受供應鏈受阻問題。」
全球半導體等關鍵零件供應不足，加上塞港問題嚴重、貨櫃船短缺，以及勞力吃緊問題浮現，導致全球製造業產能大受影響。而富國持續囤積庫存，進一步推升通膨。
IMF預估，通膨明年才會恢復至疫情前水平，但仍須留意供應鏈問題導致通膨失控的風險。
IMF預測，先進國家今年經濟成長預估從5.6％調降至5.2％。其中， 美國今年經濟估成長6％，較7月估值下調1個百分點。中國今年估成長8％，較上次估值下修0.1個百分點。歐元區今年經濟估成長5％，較7月上修0.4個百分點。
德國今年經濟估成長3.1％，較上次估值下調0.5個百分點。日本今年估成長2.4％，較上次估值下修0.4個百分點。英國今年經濟估成長6.8％，表現在G7國家稱霸。
新興國家今年經濟成長預測從6.3％調升至6.4％，藉此反映部分出口導向國家強勁表現。亞洲四小龍部分，韓國、新加坡與香港今年經濟成長分別估達到4.3％、6.0％與6.4％。IMF亦警告，新冠疫苗分配不均，低收入國家無法取得足夠疫苗，恐拖累全球整體經濟發展，呼籲國際社會協助供應疫苗給窮國。
(時報資訊)
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