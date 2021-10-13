國際油價飆漲，加重通膨隱憂，12日股匯市演出補跌雙殺戲碼，加權指數重挫177.59點，收16,462.84點，新台幣兌美元匯價更因外資匯出，終場收28.152元、逾五個半月新低，單日貶1.06角創近兩個月單日最大跌幅，總成交額也放大至18.57億美元。

利空不斷來襲，外資的態度也轉趨保守，12日擴大賣超台股168.27億元，累計10月以來集中市場賣超逾905.44億元，外資落跑並持續匯出資金，新台幣12日盤中重貶達1.14角。

台股受到上市運輸及紡織類股大跌7.55、2.07％的拖累，指數攻堅無力，所幸台積電尾盤出現3,792張買單「神救援」，終場股價以平盤575元作收，然外資偏空操作，使得加權指數5日線關卡仍告失守。

匯銀主管表示，國際金融市場一波未平一波又起，變種病毒肆虐、聯準會（Fed）縮減購債及升息議題、大陸恒大事件及能耗雙控造成的衝擊，市場還在震盪消化中，沒想到油價又來亂，通膨隱憂讓美國10年期公債殖利率衝破1.6％，美股主要指數應聲下跌，台股也在雙十節連假後補跌，新台幣更是開盤後即跌破28.1元。

通膨壓力及公債殖利率衝高，也讓國際美元指數持續位於94之上，主要亞幣則升貶互見，大致顯現「東北亞弱、東南亞強」之勢，日圓因避險資金流出重挫1.17％，新台幣跟韓元情況相同，均是外資在股市提款而各跌0.38％跟0.35％，其中韓元更來到逾一年新低，人民幣下滑0.11％。

但東南亞貨幣受惠外資轉進效應，泰銖、馬來幣、星幣、印尼盾各升值0.04～1.24％，僅菲律賓披索因政治變動議題而趨貶。

匯銀主管強調，目前全球諸多利空都還在發展中，股匯市可能還需要時間消化，短線恐怕不易擺脫回檔整理的走勢，且外資如果維持提款匯出的方向不變，新台幣可能暫時停在28元常態。（相關新聞見A2、A3）

(時報資訊)