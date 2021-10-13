沒有最好，只有更好！上市櫃公司今年9月、第三季及累計前三季營收同步攻頂，各以3.69兆元、10.38兆元及29.475兆元，分別寫下歷史單月新高、單季新高、前三季新高等三項紀錄。上市櫃公司營收傳捷報，法人圈普遍估計，第三季獲利上看9,500億元至1兆元，全年有望挑戰3.58兆元、年增六成。

上市櫃公司營收、獲利俏，台新投顧副總黃文清、統一投顧董事長黎方國、凱基投顧董事長朱晏民及富邦投顧董事長蕭乾祥均認為，台股基本面沒有問題，但較令市場擔憂的是，成長動能（每季營收及獲利年增率）逐季趨緩，近來通膨威脅加劇、美升息壓力遽增、公債殖利率上揚及外資匯出引發新台幣貶值等，都形成台股雜音。

上市公司9月營收達3.46兆元、上櫃2,298億元，年增率各為16.67％及11.11％，合計上市櫃公司營收共3.69兆元、月增9.53％、年增16.35％，均創歷史新高。

朱晏民說，9月後面幾天若不是受到大陸限電的影響，上市櫃表現可能會更亮眼；黃文清也分析，9月晶圓代工及封測股及組裝廠，包括台積電及鴻海等營收成長佳，推升整體營收亮眼。

至於第三季上市公司營收9.7兆元、上櫃6,758億元，合計共10.38兆元，首度破10兆元，季增5.77％、年增12.7％，也是三創單季新高。蕭乾祥表示，初步估計第三季單季獲利上看1兆元，黎方國則預估約在9,500億元附近，對第三季獲利均持樂觀看法。

累計前九月上市公司營收27.55兆元、上櫃1.93兆元，上市櫃共29.475兆元，直逼30兆元大關，年增18.33％，三創歷年同期新高。朱晏民表示，今年全年上市櫃獲利可望挑戰3.58兆元，約較去年全年的2.24兆元大幅成長六成。

航運及鋼鐵是營收成長最亮眼的族群。9月以運輸年增111％最強，其次為油電燃氣、鋼鐵，年增各78％、55％；前九月運輸、塑膠、鋼鐵居前三高，年增各在五至七成。

展望10月營收，投資專家指出，第三季之後，供應鏈瓶頸比預期久，10月上旬限電會有部分影響，同時油價大幅攀升，可能會造成企業成本上升，市場正關注是否對營收及毛利率造成影響。（相關新聞見A2、A3）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意