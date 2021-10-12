曾準確預測2008年金融危機、被稱為「末日博士」紐約大學經濟學教授魯比尼（Nouriel Roubini）近年不斷批評債務飆升的美國政府債務問題，近期再度指出，若通膨高漲、經濟成長放緩，且股市類似2018年第四季那樣拋售，美國聯準會(Fed)將面臨兩難。
全球能源供應緊缺，導致石油、煤炭以及天然氣價格飆漲，對於通膨擔憂加劇，魯比尼認為，供應鏈緊繃以及勞動利短缺，將推動核心以及整體通膨大幅上升，同時傷害經濟成長表現。
魯比尼表示，停滯性通貨膨脹(滯脹)狀態將持續幾個季度，預計美國核心個人消費支出（PCE）價格指數明年將保持3%以上。魯比尼解釋，這對於全球央行是一個非常兩難的時刻，如果經濟增速放緩，Fed對於執行縮減購債行動(Taper)最終將變得溫和，如果Fed真的轉變態度，讓通膨變得更容易波動，美債殖利率將進一步攀升，因為投資人會消化通膨風險溢價的上升空間。
Fed主席鮑爾日前坦承，通膨高檔維持這麼久的確超乎他們的想像，預料短期間很難改善，至於要在控制物價與恢復就業市場之間取得平衡相當困難，因為這基本上是個互相衝突的議題。
魯比尼指出，做空長天期美債或投資與消費者價格掛勾的抗通膨債券來對沖風險，包括黃金、金屬、石油在內的大宗商品，以及基礎建設相關的房地產，相對來說都是好標的。魯比尼指出，若石油供應前景未變，預計油價將從周二的每桶83美元升至100美元，但這取決於OPEC+是否增產，以及伊朗原油是否重新回到國際市場。
(時報資訊)
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