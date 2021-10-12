電動車龍頭特斯拉（Tesla）股價持續飆漲，令該公司執行長穆斯克（Elon Musk）世界首富的寶座越坐越穩，同時拉開他與亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）間的差距。穆斯克近日推文送給貝佐斯一個銀牌的表情符號，高調炫耀自己財富更勝一籌。

整起事件起源於貝佐斯10日推文。貝佐斯在推特上發布一張《巴倫周刊》（Barron's）1999年封面故事照片，內容預言「亞馬遜終將殞落」，但不服氣的他發文表示「別相信任何唱衰你的人」。穆斯克11日轉發這則推文，還揶揄地附上一個第二名銀牌的表情符號，挑釁意味十足。

穆斯克目前財產淨值高達2,220億美元，勝過貝佐斯的1,916億美元。受惠於特斯拉股價飆漲，加上旗下太空公司SpaceX估值近日突破千億美元，令持有大量股份的穆斯克身家暴漲。

(時報資訊)

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