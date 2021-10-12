高盛首席經濟學家哈祖斯（Jan Hatzius）周一接受媒體訪問時指稱，鑒於美國經濟成長明年將放緩，意味聯準會（Fed）明年不會升息。他還預測到明年底美國房價將會再漲16％。
哈祖斯表示，儘管外界預期Fed在下次例會將宣布縮減購債，但該過程恐將花費數月時間，此外到2023年前Fed都不會有調升利率的行動。
他解釋，明年美國經濟將出現周期性趨緩、通膨也將降溫，在如此環境下，他指出Fed不會直接調高利率，任何決定都將視經濟數據而定。
高盛日前已下修美國今明兩年成長估值。哈祖斯指出，短期內雖有理由令人預期美國成長將增強，但在之後成長將大幅放緩。
此外該經濟學家還預估美國房價將進一步上漲。由哈祖斯帶領的高盛經濟團隊發布最新報告顯示，到2022年底，美國房價將再漲16％。
該報告寫到，「在所有影響美國經濟的短缺問題，房屋供應不足的持續時間可能最久。」
(時報資訊)
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