儘管摩根大通（JPMorgan）在8月推出比特幣基金，但執行長迪蒙（Jamie Dimon）反對比特幣的態度至今沒變。他近日再度批評比特幣不值錢，並預期各國主管機關加強法規監管。

話雖如此，投資人依舊看好加密貨幣市場前景。CoinDesk網站顯示，比特幣價格在12日盤中上漲1.4％至57,148.39美元。10月以來比特幣漲幅已達31％，目前市值超過1兆美元。

迪蒙11日出席國際金融協會（IIF）線上會議時表示：「我個人認為比特幣不值錢。」但他也強調：「我們的客戶都是成年人，而他們不同意我的觀點，因此造就了加密貨幣市場。假設客戶想要有管道投資比特幣，雖然我們不提供托管服務，但我們仍會提供合法乾淨的管道讓客戶投資。」

(時報資訊)

#比特幣 #監管 #大摩 #加密貨幣

主要市場指數

紐約道瓊
34451.00 -45.06(0.13%)
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S&P500
4354.83 -6.36(0.15%)
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Nasdaq
14471.95 -14.25(0.10%)
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費半指數
3177.72 -43.51(1.35%)
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日經225
28230.61 -267.59(0.94%)
10/12
南韓KOSPI
2916.38 -39.92(1.35%)
10/12
香港恆生
24962.59 -362.50(1.43%)
10/12
上證指數
3546.94 -44.77(1.25%)
10/12
深圳成指
14135.38 -232.23(1.62%)
10/12
英國FTSE
7130.23 -16.62(0.23%)
10/12
法國CAC
6548.11 -22.43(0.34%)
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德國DAX
15146.87 -52.27(0.34%)
10/12

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