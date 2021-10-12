儘管摩根大通（JPMorgan）在8月推出比特幣基金，但執行長迪蒙（Jamie Dimon）反對比特幣的態度至今沒變。他近日再度批評比特幣不值錢，並預期各國主管機關加強法規監管。

話雖如此，投資人依舊看好加密貨幣市場前景。CoinDesk網站顯示，比特幣價格在12日盤中上漲1.4％至57,148.39美元。10月以來比特幣漲幅已達31％，目前市值超過1兆美元。

迪蒙11日出席國際金融協會（IIF）線上會議時表示：「我個人認為比特幣不值錢。」但他也強調：「我們的客戶都是成年人，而他們不同意我的觀點，因此造就了加密貨幣市場。假設客戶想要有管道投資比特幣，雖然我們不提供托管服務，但我們仍會提供合法乾淨的管道讓客戶投資。」

(時報資訊)