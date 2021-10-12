陽明海運（2609）9月營收332.2億元，月增1.32％、年增145.04％，連兩個月突破300億元大關，再創新高；累計前三季營收達2,310.06億元，年增119.49％。

陽明營收比重大約北美線佔35％、歐洲線35％，其餘三成是亞洲近洋線。考量到市場商機，隨著疫情改變供應鏈模式，亞洲區間航線需求更為熱絡，陽明開始強化亞洲線局，效益可望在第四季顯現。

陽明今年來營收一路揚帆，但近期股價飽受消息面影響，今（12）日股價下跌9.4元、來到87.4元，跌幅9.71％，從7月高點234.5元已下跌147.1元，跌幅62.72％，市值縮水4,348億元。

(時報資訊)

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