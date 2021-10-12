旺季發威，晶技（3042）9月自結稅前獲利高達3.9億元，創下單月歷史新高，年增率高達113.1％，並比上個月增加14.7％，第三季稅前獲利已達10.83億元，比上一季小增200萬元，年增率則高達111.5％，累積前9月稅前獲利為29.04億元，稅前EPS為9.37元，前三季稅前獲利已經超過去年全年水準。

消費性電子出貨旺季從10月起下滑，加上長短料也影響客戶拉貨，法人表示，目前晶技營收占比高的三大產品線手機、筆電、網通，第四季客戶給的訂單預估都呈現季減，客戶10月下單量已經不如9月，晶技10月營收將會比9月下滑，第四季營收預估將會比第三季減少1成左右，獲利應該也會隨之走低，不過，晶技第四季營收、獲利都還是會比去年同期明顯成長。

(時報資訊)

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