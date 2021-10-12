疫情嚴重衝擊影城產業，國賓影城官網今（12）日公告，台北微風國賓影城將於10月25日「結束營業」，而台中國賓影城10月25日「暫停營業」！
其中，由總太地產（3056）砸下3億元重金打造的台中「國賓影城」，也是國賓影城插旗中台灣的首發店！去年8月底營運至今，不過短短1年多，就因疫情衝擊而宣告暫停營業。總太地產表示，雙方共體時艱，期待疫情告一個段落後，國賓就能恢復營業。
去年8月27日正式營運、位於台中市南區忠孝夜市內的「國賓影城」，規劃1至2樓為商場、3至6樓共12個影廳，成為國賓影城進軍中台灣影城市場的第一個據點！包含商場與影城的租金在內，法人預期，每年可為總太地產挹注租金收益近3,000萬元。
台中「國賓影城」基地，是總太地產6年前以1.6億元標下70年的「商一」地上權案。據悉，國賓與總太地產簽訂15年加5年的長約，而國賓影城不惜砸下上億重金在硬體設備投資上，展現深耕中台灣觀影市場的決心。不料，自去年8月底營運至今，卻接連碰上疫情衝擊。
總太地產發言人陳思翰表示，國賓影城去年8月底開幕時，就受到疫情衝擊，直到今年5至7月，影城因疫情而停業；即使8月重新復業，又因梅花座與餐飲不可內用的限制，國賓9月因此向總太提出「暫停營業」的想法。陳思翰強調，基於商圈共好的發展方向，總太希望疫情告一段落後，國賓影城就能重新復業。
(時報資訊)
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