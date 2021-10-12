行政院官員日前透露，明年軍公教調薪幅度逾3％；立委12日詢問明年軍公教調薪幅度是否超過4％，對此，行政院長蘇貞昌12日表示，他鼓勵也期待從調薪方向來走，要調多少，尊重軍公教員工待遇審議委員會，還沒走完這個程序。
行政院人事行政總處官員則指出，正請財主單位與相關部會整理資料，齊全後將盡速召開審議委員會。
蘇貞昌指出，台灣的經濟成長，軍公教也貢獻很大，原本軍公教員工待遇審議委員會建議明年不調薪；但他認為，疫情控制下來，軍公教有功勞也有苦勞，應同享經濟成果，朝調薪的方向走，軍公教員工待遇審議委員會將另外審議。
至於會議何時再啟，人事總處官員表示，目前正在請軍、公、教有關部會，及財政部、主計總處等提供相關資料，一旦資料齊全後，就會盡速召開審議委員會。
官員說，有關軍公教薪資調整幅度，將視部會提供的資料及經濟成長率、國內生產毛額（GDP）、消費者物價指數（CPI）等相關新數據後，再行討論。
政院官員日前透露，基於考量軍公教在防疫、振興、紓困時期的辛勞，加上經濟成長率創11年來新高且稅收穩定，明年度的軍公教調薪可望逾3％，成為25年來軍公教調薪幅度最高一次。
國民黨立委林德福詢問，明年軍公教調薪幅度是否會超過4％。蘇貞昌說，尊重軍公教員工待遇審議委員會，讓審議委員會針對整個情況，經濟情況、負擔能力等來做審酌。
蘇貞昌說，他鼓勵也期待從調薪的方向來走，要調多少，尊重審議委員會，還沒走完這個程序。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：