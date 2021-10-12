行政院官員日前透露，明年軍公教調薪幅度逾3％；立委12日詢問明年軍公教調薪幅度是否超過4％，對此，行政院長蘇貞昌12日表示，他鼓勵也期待從調薪方向來走，要調多少，尊重軍公教員工待遇審議委員會，還沒走完這個程序。

行政院人事行政總處官員則指出，正請財主單位與相關部會整理資料，齊全後將盡速召開審議委員會。

蘇貞昌指出，台灣的經濟成長，軍公教也貢獻很大，原本軍公教員工待遇審議委員會建議明年不調薪；但他認為，疫情控制下來，軍公教有功勞也有苦勞，應同享經濟成果，朝調薪的方向走，軍公教員工待遇審議委員會將另外審議。

至於會議何時再啟，人事總處官員表示，目前正在請軍、公、教有關部會，及財政部、主計總處等提供相關資料，一旦資料齊全後，就會盡速召開審議委員會。

官員說，有關軍公教薪資調整幅度，將視部會提供的資料及經濟成長率、國內生產毛額（GDP）、消費者物價指數（CPI）等相關新數據後，再行討論。

政院官員日前透露，基於考量軍公教在防疫、振興、紓困時期的辛勞，加上經濟成長率創11年來新高且稅收穩定，明年度的軍公教調薪可望逾3％，成為25年來軍公教調薪幅度最高一次。

國民黨立委林德福詢問，明年軍公教調薪幅度是否會超過4％。蘇貞昌說，尊重軍公教員工待遇審議委員會，讓審議委員會針對整個情況，經濟情況、負擔能力等來做審酌。

蘇貞昌說，他鼓勵也期待從調薪的方向來走，要調多少，尊重審議委員會，還沒走完這個程序。

(時報資訊)