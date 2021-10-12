隨著疫情趨緩，百貨類股營收逐月回復，包括遠百（2903）、統領（2910）、大洋-KY（5907）等9月營收均有月增長，其中遠百9月合併營收24.67億元、年減11.31％，累計前三季合併營收較去年同期減少6.5％，第四季在五倍券與周年慶助攻下，有望回補轉正。
遠百本業遠東百貨雙十連續假期，逢周年慶檔期加上振興五倍券助攻，業績和去年相比成長逾兩成，包含精名品、化妝品、家電家用、iphone13新機、運動休閒和餐飲皆表現不錯；遠百前9月業績較去年同期仍有5％差距，估計在周年慶與五倍券帶動業績挹注下，有望回補前三季的年減幅度，加上年底前還有竹北店要開幕，有望讓全年業績轉正成長。
而統領收益主要來自商場館內租金與抽成，以連續兩個月月增長3-4成，9月營收年增15.8％，累計前三季營收4.15億元，較去年同期增長15.3％。
至於大洋-KY在中國大陸實體與電商同步促銷下，9月營收雖有小幅衰退4.73％，但累計前九月營收38.3億元，較去年同期年增21.54％。
(時報資訊)
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