荷蘭半導體設備商艾司摩爾(ASML)在全球晶圓代工領域爭取先進製程技術發展扮演重要地位，這也使得該公司股價從今年初以來最高上漲近8成，目前市值達3020億美元(約8.5兆元新台幣)，專家認為，無論是哪家廠商想打造如同台積電一般的企業，都需要ASML的半導體生產設備支持，預料明年市值將成長到5000億美元，屆時將與台積電市值相去不遠。
目前能跨入全球先進製程領域的廠商僅剩下台積電、三星電子以及英特爾，其中英特爾宣布重返晶圓代工業務，從今年7月公布的新的製程與封裝創新藍圖規劃，預計推進到4奈米製程，導入高數值孔徑（High NA）極紫外光(EUV)微影技術，這也是ASML新一代半導體生產設備。
至於台積電則是在7奈米製程導入EUV技術，擴大與三星電子之間的技術差距；三星電子為少數早期就投資EUV技術的廠商，但在台積電強奪先機後，三星集團副會長李在鎔去年親赴荷蘭，就是要前往ASML總部拉貨，顯示各方都相當重視ASML供應機台的進度。
ASML 成立於 1984 年，從荷蘭電子製造商飛利浦獨立出來，主要提供晶片製造商所需的深紫外光(DUV)微影設備，以及獨家供應的EUV曝光機。ASML 供應商約有 5000 家，超過75%的設備與服務銷售銷往亞洲，主要是台灣、南韓和大陸。
ASML指出，由於2000年沒有日本廠商願意做EUV曝光機的研發與生產，除了系統非常複雜，當時也無法確認EUV技術應用，所以ASML很早期就投入，並與蔡司（ZEISS）合作，以及收購美國聖地亞哥 Cymer，協助EUV技術重大進展，如今每台EUV曝光機擁有超過10萬個零組件，要價高達1.5億歐元，需要用40個貨櫃與4架大型貨機運輸，並成為EUV曝光機的供應龍頭。
據CNBC報導，ASML雖然擁有強大技術以及獨家供應設備等特性，但ASML畢竟是歐洲企業，高科技產業在歐洲給出的估值略低，而且有很多技術處在幕後。AI 專家 Ian Hogarth表示，相比顯卡巨頭NVIDIA目前的估值為 5210 億美元，台積電的估值為 5330 億美元，指出ASML明年市值有望超過5000億美元。
Ian Hogarth認為，隨著市場追逐半導體產業成長趨勢，追求能超越大盤的Alpha 收益，ASML是個不錯的選擇。Ian Hogarth表示，如果有國家要再打造一個台積電規模的企業，那就需要大量ASML的EUV曝光機，ASML日前也預期，未來10年將迎來銷售熱潮，2025年營收將達240億~300億歐元，毛利率來到54%~56%。
不過，New Street Research 的分析師認為，目前對於ASML估值已經過高，加上EUV曝光機供應能力有限，雖然仍對於ASML未來5年前景保持樂觀，但下調股票評級為「中性」。瑞銀也對ASML的股票評級給予「中性」，認為在未來12個月很難看到該檔股票維持強勁漲勢。專家認為，過度看好ASML的分析師忽視了地緣政治風險，也沒有思考在各國實施半導體自給自足的計畫下，真正願意耗費的資金。
台積電創辦人張忠謀7月16日在APEC非正式領袖會議也針對此事與各國示警，提到國安問題顧慮的確該謹慎，但背後的自由貿易為基礎的供應鏈運作，才是最好方法，並指出各國搞半導體自給自足，將傷害半導體產業發展。
隨著陸美科技產業爭霸絲毫沒有停歇跡象，半導體又成為各種科技產品的基礎，美國甚至逼迫荷蘭政府，禁止ASML出貨給大陸晶圓代工龍頭中芯國際。ASML也承認，透過出口管制是解決有針對性、國家安全問題的有效工具，但在全球晶片短缺的困境下，可能會造成傷害，這也會造成成本增加、影響獲利前景等問題，地緣政治風險成為不得不面對的課題。
(時報資訊)
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