「國民ETF」元大高股息（0056）預估今年配息金額為1.8元，將於22日除息，除息行情備受股民關注，自8月2日以來持續呈現淨申購，帶動12日規模衝上1,004億元，為首檔台股高股息ETF規模達千億大關，受益人數也已突破50萬人大關，創下新里程碑。
由於國內投資人長期領息投資意識抬頭，0056受益人數與規模快速成長，據集保中心資料，在2018年至2021年短短三年多期間，受益人數自2017年年底的5.2萬人，成長至2021年10月8日的50.5萬人，增加人數為國內ETF第一，受益人數為全台股第9名，超越眾多熱門金融股。
此外，0056規模自2017年年底的106.5億元成長至2021年10月12日的1,004億元，成為首檔突破千億的高股息ETF，在此期間累積增幅為其他台股ETF整體規模的1.7倍，不僅反應出近年市場的高股息投資需求，更顯示台灣投資人已逐漸體會到比起單一個股，0056擁有穩定配息與填息紀錄，且能分散單一個股風險，是長期領息投資首選。
截至2020年，0056連續11年配息且全數填息，若加計2021年的每受益權單位數分配新台幣1.8元，成立以來累積配息總金額達到17.25元，對於長期持有的投資人，年年參與配息已將持有成本降低許多。元大投信指出，由此可見投資0056最簡單又有效率的操作方式，就是低點買進加上長期持有，利用高股息特性帶動投資成果，近期台股震盪使0056股價有所修正，可適時留意進場增持機會。
元大投信指出，0056是台股成立時間最久的高股息ETF，多年以來為廣大受益人創造股息現金流收入，穩定的配息與填息紀錄足供投資人參考，且元大投信與時俱進，針對長期投資所面臨的ESG議題風險，正式採用晨星永續投資評級進行基金認證，並揭露於官網供投資人查詢，其中0056為晨星永續投資評級最高5顆地球的基金，在控管長期ESG議題風險上獲得指標機構肯定。
(時報資訊)
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：