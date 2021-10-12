1名網友日前操作ATM時赫然發現帳戶餘額竟出現「9位數字」，高達7億多，讓他當場嚇傻，直呼「我是不是到達人生巔峰了？」不過他後來仍致電銀行，才得知全是烏龍一場，原來當時是ATM系統正在更新出現亂碼，才會隨機出現一串數字，銀行客服解釋下次使用時就不會出現了。
該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他的工作日薪約1.8K，日前使用超商ATM時，赫然發現餘額竟有「9位數」，他的存款瞬間高達7億多，總金額為「763023897」，讓他看到當場嚇傻，直說「根本是要一千多年不吃不喝才賺得到呀」，不過他後來打電話詢問銀行，才知道全是烏龍一場。
該網友說，銀行的客服回應說因為當時是ATM舊型機台正在更新，系統一時「出現亂碼」，才會發生顯示一連串數字，下一次操作機台時就不會出現錯誤的亂碼；原PO事後發文笑說，他當下還以為「到達人生巔峰了」，也澄清ATM的畫面並非P圖，是真實發生的情況。
其他網友則笑說，「好爽喔，就算不是自己的問題，看到這些數字也會爽一下」、「這截圖要好好保存下來，因為你永遠不會再螢幕上看到了」、「你是不是剛剛拿到遊戲冠軍」、「公務員的彩金匯錯帳號」、「請問這台ATM在哪？想讓自己帳戶也出現這種數字過癮一下」、「你是不是中21億那三個其中的一人？」
(時報資訊)
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