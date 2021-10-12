東台精機受大陸即將放十一長假，客戶拉貨意願不強，加上越南疫情延燒，銷售業務也受限等因素影響，9月合併營收出現月減、年減的情況，不過前三季合併營收回升至72.36億元，創同期第三高。

東台12日公布，9月合併營收6.27億餘元，月減29％、年減8％，主因是大陸十一長假影響出貨，加上越南受到新冠肺炎疫情延燒，導致業務及售服受限所致。前三季合併營收72.36億餘元，年成長25.90％。東台看好電動車市場大有可為，將參加上海國際汽車底盤系統與製造工程技術展覽會推解決方案，搶亞洲市場商機。

東台指出，就東台集團整體而言，工具機營收占81％，電子設備營收占比19％。產品應用面，汽機車產業約占營收42％，電子業約占19％，航太業約占7％。市場面表現，以台灣、大陸為主要市場，兩岸約占71％，亞洲其他地區營收占比約11％，歐美地區占18％。

東台指出，東台因應全球電動車市場提升，大陸佔全球電動車市場比重極高，東台與歐洲子公司法國PCI與奧地利ANGER Machining兩公司攜手，將參加11月9日登場的上海國際汽車底盤系統與製造工程技術展覽會，展出新能源車輕量化結構件、電池殼等加工解決方案，共同搶攻亞洲市場。

東台剛獲頒首屆「數位轉型鼎革獎」，彰顯東台多年在研究與實務上的努力成果。東台表示，東台能夠從許多大廠的角逐，脫穎而出，獲得殊榮，同時間，又推出「DR.TT工業醫生」，由東台經驗豐富的工業醫生群，為客戶進行工業健檢、檢查分析，分科診斷後提供解決方案，協助企業掌握並解決製造痛點，邁向智慧製造。

(時報資訊)

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