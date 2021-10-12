台股12日終場收在16,462點，仍力守萬六大關。法人機構表示，半導體龍頭大廠股價走勢震盪，是影響台股走跌的原因，上一波由資金行情刺激評價上升，帶動指數衝高行情不復見。
凱基開創基金經理人顏克丞指出，前次FOMC會議提及將縮減購債的速度，引發利率上行，貨幣政策正常化，反映出景氣改善現象，且利率上升造成的股市修正，以往多視為中長線的進場契機，目前台股評價面仍佳，長線資金行情仍可觀察。
中國出口暢旺下，提高整體用電需求導致電力供給不足，且「能耗雙控」政策的節能進度未達目標，受到影響的產業主要集中在高汙染、高耗能的產業。目前限電措施對台股科技業的影響仍有限，與其相關的供應鏈上下游受害也將降低，而現階段有注重碳中和議題的非電子族群相對能脫穎而出。
顏克丞認為，非電類股較有明確方向，仍可提前布局2022年有較明確成長性的族群，如在碳中和趨勢下，看好鋼鐵產業供需結構好轉、營運步入旺季的相關鋼鐵公司，或受惠美國擴大基建、全球鋼市回溫下的鋼鐵題材均可長線布局，在台股回檔止穩後，分批進場建立部位。
(時報資訊)
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