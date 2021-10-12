航運、國際物料拚命漲，加上基本工資攀升，在台有20個餐飲品牌的王品集團表示，有15個品牌將自10月25日起同步起漲調整餐價，漢來美食集團表示，集團旗下中餐體系與吃到飽Buffet餐廳「漢來海港」亦將自農曆年起至明年第二季，陸續調整售價以反應成本。

漢來美食集團表示，食材上漲是連鎖餐飲業經營成本加重的真正主因，包括國產食材和進口食材，都面臨前所未有的漲幅，尤其是國產豬肉，累積漲幅已超過30％，雞肉和進口牛肉也都有10～25％不等的漲幅。漢來美食表示，目前集團旗下中餐體系，規劃可能會在農曆春節前反應售價，包括圍爐宴、外賣年菜，以及喜宴起桌價，平均調幅預估在10～15％不等。

另外，漢來美食集團亦在評估自明（2020）年第二季以後，調整自助餐「漢來海港」的餐價，各餐期漲幅可能落在3％至8％不等，其中下午茶時段漲幅最高。漢來美食並表示，「是調整而非漲價」，因為菜色和食材都會隨著價格調整而提升，而食材是最重要的經營成本，近來食材一路漲，已壓得業者無法喘息。

(時報資訊)

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