航運、國際物料拚命漲，加上基本工資攀升，在台有20個餐飲品牌的王品集團表示，有15個品牌將自10月25日起同步起漲調整餐價，漢來美食集團表示，集團旗下中餐體系與吃到飽Buffet餐廳「漢來海港」亦將自農曆年起至明年第二季，陸續調整售價以反應成本。
漢來美食集團表示，食材上漲是連鎖餐飲業經營成本加重的真正主因，包括國產食材和進口食材，都面臨前所未有的漲幅，尤其是國產豬肉，累積漲幅已超過30％，雞肉和進口牛肉也都有10～25％不等的漲幅。漢來美食表示，目前集團旗下中餐體系，規劃可能會在農曆春節前反應售價，包括圍爐宴、外賣年菜，以及喜宴起桌價，平均調幅預估在10～15％不等。
另外，漢來美食集團亦在評估自明（2020）年第二季以後，調整自助餐「漢來海港」的餐價，各餐期漲幅可能落在3％至8％不等，其中下午茶時段漲幅最高。漢來美食並表示，「是調整而非漲價」，因為菜色和食材都會隨著價格調整而提升，而食材是最重要的經營成本，近來食材一路漲，已壓得業者無法喘息。
(時報資訊)
個股觀測
優良
持平
注意
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：