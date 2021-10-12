受惠南科房市需求旺，上曜（1316）台南北區帝凡內、轉投資永捷出售營建用地等營運收益加持，搭配聚胺酯樹脂穩健銷售，9月營收1.3億元，年增139％。上曜表示，9月底前累計簽約戶數年增率達80％。受惠遞延性買盤出籠，第三季看屋人潮湧現，加上擔心通貨膨脹的資產配置，整體看屋量跟5月疫情爆發時明顯增加1.3倍。
上曜近年台南湖美帝堡、帝凡內等成屋總銷42億元，平均銷售率95％；先建後售的湖美帝璟、梅菲爾、九份子湖映白等預售新推案合計總銷104.5億元，對未來營運帶來長期正面挹注。
據六都前三季買賣移轉棟數顯示，因房價相對平易近人又具備南科與台積電設廠議題，台南市以20,088棟、年增19.1％，明顯優於其他五都的年增率幅度。看好台南鐵路地下化、捷運建置與北外環道路等大型交通建設，加上台積電相關高科技產業進駐，帶動約5萬個工作機會，持續挹注南科周邊房市效應。
上曜指出，旗下台南九份子重劃區北基地新建案「湖映白」，面對生態湖第一排、正對雙語學校，成為近期詢問度熱門的新案之一。9月已取得建照，預計近期開始推案，將打造大台南地區樓高最高的純住宅超高樓輕奢豪宅。
上曜認為，台灣低利率環境、游離資金豐沛、台商回流等效應發酵帶動，仍有助實質需求的首購族及換屋族。目前除帝凡內等成屋入帳外，總銷13.5億的梅菲爾，銷售率已近九成，預計第四季底前取得使用執照；以全棟鋼骨豪宅-湖美帝璟總銷36億元，即將完工，也預計第四季底前取得使用執照。隨著完工取照如預期進度、陸續完成交屋，為明年營運成長添柴加火。
(時報資訊)
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