振興加碼券今(12)日開抽，其中登記人數最多的國旅券抽籤結果出爐，有60萬3394人中籤，由於之前開放數位綁定時，行政院政務委員唐鳳建議，加碼券勾選最想要的4種較容易中，不過今天看到國旅券抽獎結果後，讓一堆人超後悔，直呼「被唬了」。

最多中4種！五倍券各部會加碼周周抽 唐鳳傳授勾選「最佳策略」

觀光局今天抽出國旅券第1批幸運兒，身份證字號末2碼「21」、「32」、「98」、「67」、「97」，以及末3碼「410」的民眾，共60萬3394人中籤，接下來連續3周，每周二再各抽出60萬份，最後一次抽籤在11月2日。

一名網友今天在《PTT》表示，他記得當初在登記加碼券的時候，曾有人說過，選愈少中的機率愈高，結果今天看到國旅券是用台彩開獎時的那種機器在抽，完全就是隨機抽號，認為根本就沒有什麼選愈少愈容易中的道理，因此質疑之前的說法是不是在唬爛。

貼文一出引起廣大迴響，不少網友都表示後悔了，紛紛回應「被唬了」、「你現在才知道嗎？全勾就對了」、「結果我也被騙了，只勾3個」、「是別人選越少越好中」、「所以要鼓勵別人不要全選啦」、「從疫苗登記沒學到經驗嗎？」、「全勾就對了，中了不用也沒差」。

有網友分析，還應該是全勾最賺，當然勾選的人愈少愈容易中，並指出PTT省錢版也有人解釋，不論勾選幾個，機率都一樣，而且一周才抽一次，總共就四次機會，中獎率並不高當然要全勾，之前建議不要全勾，只是怕中到自己沒用的券，當周其他有用的券就不能抽了。

(時報資訊)