富邦金控今公布營收與自結，9月稅後淨利78.52億元，累計前9月稅前淨利達1489.89億元，稅後大賺1302.01億元，較去年同期大幅成長 91％，每股盈餘(EPS)達11.32元，續居金控每股獲利王寶座。
富邦金控累計前9月稅後淨利續創歷史新高紀錄，單9月稅後淨利亦創下歷年同期新高；子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前9月獲利皆再創下歷史新高！
富邦金控9月底淨值約8415億元，普通股每股淨值68.16元，主要反映本月資本公積轉增資之股票股利影響所致。
統計截至於9月30日，富邦金控已取得日盛金控57.70％股權，而富邦金於9月認列日盛金投資收益1.1億元。此外，這次富邦金現金增資發行普通股及特別股，保留金控及各子公司員工認購之部分，合計認列員工酬勞費用共8.5億元。
子公司獲利表現以富邦人壽貢獻最多，富邦人壽9月稅後淨利為52.28億元，較去年同期成長134％，累計前9月稅後淨利951.53億元，較去年同期成長110％。
富邦分析，9月份大盤震盪，當月指數終以下跌約3.2％作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利；債市投資方面，近期美債利率反彈，有利於新投資部位經常性收益提升。9月受惠於台幣走勢平穩，以及境內經常性避險成本(CS) 持續維持低檔(20bp以下)，單月與累積前9月匯兌損益與避險成本，持續大幅優於去年同期。
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