挾著海運貨量、運價齊揚，萬海（2615）9月營收一舉突破250億元大關，達257.64億元，月增4.4％、年增264.76％，再創歷史新高，累計前9月營收1,573.6億元，年增191.77％。
萬海今年來營收一路揚帆，但近期股價卻飽受消息面影響，萬海12日股價下跌9.43％來到153.5元，跌幅9.43％，從7月高點353元已下跌199.5元，跌幅56.51％，市值減少4,867億元。
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挾著海運貨量、運價齊揚，萬海（2615）9月營收一舉突破250億元大關，達257.64億元，月增4.4％、年增264.76％，再創歷史新高，累計前9月營收1,573.6億元，年增191.77％。
萬海今年來營收一路揚帆，但近期股價卻飽受消息面影響，萬海12日股價下跌9.43％來到153.5元，跌幅9.43％，從7月高點353元已下跌199.5元，跌幅56.51％，市值減少4,867億元。
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