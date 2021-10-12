證交所12日公布證券商9月承作定期定額投資金額為36.57億元，持續較8月的34.91億元增長，續創該項業務開辦以來歷史新高。顯示小資族持續通過定期定額前進股市不手軟。
不過，證交所另外公布9月多項數據指標則多呈現下滑。9月集中市場台股成交量周轉率為11.33％（8月15.08％）；自然人成交值比重下降至64.34%（8月為68.24％）、外資成交值比重上升至27.11％（8月為23.93％）；9月有交易戶數298萬5,538戶（8月達3,381,055戶）。
此外，9月當沖成交值占比41.54％、平均每日當沖戶數12萬8,990戶（8月分別為45.29％、15萬5,621戶）；9月ETF成交值占比2.68％（8月2.4％）。
而在第三季自然人占集中市場總成交值比重為70.25％，外資為22.18％，國內法人則為7.57％（年第二季分別為70.25％、21.84％、7.91％）。
(時報資訊)
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