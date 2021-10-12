進入深秋10月，逆行行星近期已經陸續恢復順行，12星座的運勢也越來越順利，星座運勢老師艾菲爾在FB粉絲團分享，12星座在10月應該討好哪些「職場幸運星」，找到自己的職場貴人，讓工作表現更亮眼，事業更上一層樓。
▍白羊座
10月白羊座的人際關係因為土星順行而回溫，平時沒有什麼交集的人脈與舊識，開始對你噓寒問暖，此時的水瓶座會莫名想對你好，想請水瓶座為你做事，請給他絕對的自由，並懷著感恩的心，不計前嫌、不按牌理出牌的作風更能抓住他的心。
▍金牛座
10月金牛座面對許多事總是躊躇不定、猶疑半天，別再蹉跎下去，快和白羊座的同事或長官聊聊，讓他們給你建言、助你一臂之力，讓你在年底前更有效率的達成目標。
▍雙子座
10月的雙子座可以虛心請教低調行事的處女座，適時的討好他，讓他感受到你旺盛的求知慾，處女座就會很樂意當個好老師。
▍巨蟹座
10月的巨蟹座可以主動聯繫職場中的摩羯座同事，讓他感受到自己在你心目中的重要性，受到鼓勵以及肯定的他，會為你完美的達成任務。
▍獅子座
10月的獅子座在事業上的最佳夥伴是天蠍座，找時間和天蠍座同事一起喝杯咖啡，分析手邊的專案，讓他們看見合作帶來的利益，邀請他加入你規劃的團隊陣營。
▍處女座
10月木星順行緩解了處女座的工作壓力，不過已經習慣隨時保持警覺的你，似乎不知道放輕鬆面對工作的感受，此時應該多跟射手座同事接觸，跟著他學習如何在忙碌緊繃的工作中，適時平衡工作壓力。
▍天秤座
天秤座在10月做任何事都能得心應手，身旁若有巨蟹座的協助更是萬無一失，巨蟹座對他人的苦苦哀求完全沒有抵抗力，就算過去曾與他有摩擦，好好表達自己需要協助的需求，天生母性的的巨蟹座一定會立刻答應。
▍天蠍座
10月火星進入天蠍座的命宮，加深了你神秘又難以捉摸的形象，偏偏在職場上很需要親和力，此時的你很容易受挫，建議可以向天秤座發出求救訊號，容易心軟的天秤座絕對不會棄你而去，可以靠他來疏通人際關係。
▍射手座
10月的射手座在職場上表現亮眼，不過，當遇到與金錢相關的事情，一定要向金牛座求助，他們可以替你把關，記得買些小禮物討好金牛座，他會幫你省下大把不該花的錢。
▍摩羯座
10月摩羯座終於可以稍微放鬆，腦袋可能因為過去的壓力還在打結的狀態，如果需要處理重要專案，可以向雙子座求助，他們可以替你找出計畫中可以調整或是刪減的部分，降低你的負擔。
▍水瓶座
深秋10月，在水瓶座命宮逆行的土、木星轉為順行，使你如釋重負，腦袋輕鬆不少，此時可以多和雙魚座同事接觸，兩人一起腦力激盪，就有機會把天馬行空的想法付諸實現。
▍雙魚座
10月雙魚座的玄秘宮有順行木星的力量加持，靈感爆發，可以和充滿創意能量的獅子座交流，還在腦袋中勾勒的想法說不定就此具象化，馬上就能開工。
【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團】
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