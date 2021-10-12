經濟合作暨發展組織OECD包容性框架（Inclusive Framework）本月8日發布最新協議，已有136個國家同意加入全球利潤分配稅制及全球最低稅負制，僅肯亞、奈及利亞、巴基斯坦及斯里蘭卡等4國尚未加入。

KPMG安侯建業國際租稅諮詢服務主持會計師丁傳倫指出，OECD明確訂定剩餘利潤分配比率25％及GloBE適用門檻維持全球營收超過7.5億歐元企業，最低稅負為15％，提升相關規範確定性，有助於台商跨國企業評估潛在稅務負擔，值得持續關注。

對於可能受到影響的台商跨國企業，例如台商因至東南亞國家設廠，享受當地政府給予的所得稅減免及優惠，或是在免稅或低稅天堂設立控股公司。丁傳倫建議，台商應採取行動以積極管理稅務風險，鑑於各投資國將OECD規定納入本國法的程序不同，跨國企業應掌握各國立法時間表及相關要求，以即時與管理當局溝通，並透過國別報告管控集團成員名單，檢視各成員有效稅率，及早擬定因應對策。

KPMG安侯建業聯合會計師事務所副總經理廖月波表示，OECD第一支柱為大型企業利潤重分配，對於全球收入超過200億歐元且利潤率超過10％的跨國企業，原本規定超過10％的利潤（剩餘利潤）的20％到30％將依收入比例重新分配至市場國進行課稅，現在為25％，預期全球將有1,250億美元利潤進行重分配。

廖月波指出，OECD第二支柱為全球最低稅負，最新協議明確制定全球最低稅率為15％，刪除7月協議「至少」15％的限制，另針對徵稅不足之支出原則（UTPR）新增初期除外條款，該除外條款允許海外實質資產不超過5千萬歐元且營運租稅管轄區少於5個的跨國企業，於首次適用GloBE規定後5年內排除UTPR條款適用。

而OECD將透過公式化實質排除方式（formulaic substance carve-out），跨國企業初期可將8％有形資產及10％薪資支出自認列所得中剔除，兩者比率將於10年內逐步降到5％，此措施有助於投入較多經濟實質投資之跨國企業，降低初期稅務負擔。

另外，營收少於1,000萬歐元及利潤少於100萬歐元之跨國企業，免除適用。而確認應予課稅原則（Subject to tax rule；STTR）對開發中國家適用最低稅率為9％，2019年平均每人國民所得毛額低於12,535美元之國家定義為開發中國家，此為原先7月協議中訂定7.5％至9％範圍之最高值。當給付與關係企業有關利息、權利金或其他相關支出（尚待進一步討論），因租稅協定而使該筆所得之有效稅率低於9％時，所得來源地得引用應予課稅原則補徵實際稅率低於9％之部分。

就美國版的全球最低稅負GILTI，廖月波指出此次仍與7月的聲明一致，確認美國 GILTI 制度將與 GloBE 規則共存，以確保公平的競爭環境，但沒有提供更多細節說明。OECD預計於今年11月公布最低稅負規定及相關規定範本，並於2022年簽署多邊協議。除少數部分外，各項規定預計於2023年後陸續生效。本次協議在前次7月協議基礎上明確訂定更多門檻與執行細節，並公布未來導入BEPS 2.0具體排程。

(時報資訊)