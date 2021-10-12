財政部指出，目前針對上市期貨商品包括股價類期貨契約、利率類期貨契約、選擇權契約或期貨選擇權契約、匯率類期貨契約等課徵期貨交易稅，依個別商品課稅，其交易稅率介於百萬分之0.125～千分之1。另針對期交所得是比照證交所得制度，現為停徵，但仍計入個人與企業基本稅負。

台灣期貨市場成交量在2018年首次達到3億口以上，2020年成交量則成長至3億4,139萬口創歷年新高，顯見期貨市場日趨熱絡，以2020年來講，每日期貨交易金額約139萬口。

根據期交所統計，2020年期貨交易市場中，前三大主要商品包括台指選擇權TXO約占年度交易量59％（2億173萬口）、小型台指MTX約17％（6,005萬口）、台股期貨TX約13％（4,632萬口），其他項目合計約11％（約3,329萬口）。

統計顯示，期貨市場仍以股票相關產品為期貨市場主力，主要為期貨交易人透過股票期貨搭配現股進行價差套利、期貨交易成本與槓桿倍數操作等。

不過，依期交稅條例規定，賣雙方交易人於契約到期前或到期時以現金結算差價，按結算市價與個別商品適用稅率課徵期交稅。

官員指出，股價類、匯率類、原油期貨契約分別適用期交稅率十萬分之2、百萬分之1、百萬分之5。

至於利率類期貨契約分兩種，包括30天期商業本票利率期貨契約適用期交稅率百萬分之0.125、十年期政府債券期貨契約則適用期交稅率百萬分之1.25。而其他期貨交易契約如黃金期貨則適用期交稅率百萬分之2.5。

另外，若民眾是投資選擇權契約或期貨選擇權契約，期交稅負為每次交易權利金金額課徵千分之1。

官員也提醒，個人、企業若有期交、證交、海外所得等基本所得項目，需計算基本稅負，若基本稅負超過當年度個人綜所稅或企業營所稅，則必須補繳差額。

(時報資訊)