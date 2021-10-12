英國與波羅的海三國外交部長11日在英格蘭舍夫寧官邸（Chevening House）會面，同意在安全、經濟與科技領域加強合作
，以更有效地應對俄羅斯、中國、白俄羅斯等惡意行為者。
立陶宛外交部表示，在立陶宛因對外政策遭受中國外交與經濟施壓時，英國支持立陶宛，外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）就此向英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）表示感謝。
立陶宛外交部指出，在倫敦期間，藍斯柏吉斯也與英國國會外交委員會主席、保守黨「中國研究小組」（China Research Group）領導人圖根哈特（Tom Tugendhat）會面，討論對中關係相關議題。
特拉斯、藍斯柏吉斯、拉脫維亞外長林克維奇斯拉（Edgars Rinkēvičs）及愛沙尼亞外長酈梅茨（Eva-Maria Liimets）在四方會談後發布聯合聲明。
聲明提到，4名外交單位首長觸及與俄羅斯及中國的關係。各方同意在各項多邊平台緊密合作，以使俄中遵守國際義務，並強調在面對中國的系統性挑戰時，必須堅守原則與共享價值。
各方也同意在媒體自由、對抗不實訊息、數位治理、電信建設多元化、強化供應鏈等方面合作，並強調有必要在網路空間推展基於規則的國際秩序，以及回應、嚇阻惡意的網路活動。
聲明指出，英國與波羅的海地區將建立更緊密的經濟連結，透過技術合作等措施提升投資與貿易表現，並聚焦網路和數位經濟、生命科學、科技、研究與開發、國防
、能源、基礎建設等關鍵領域。英國與波羅的海三國也將研究在綠色科技、碳捕捉、智慧城市、氫能的合作機會。
立陶宛外交部表示，藍斯柏吉斯與特拉斯會面的一大焦點為雙邊經濟合作，藍斯柏吉斯認為生物、資訊和金融科技是其中特別有潛力的領域，項目可包含疫苗生產。此外，立陶宛也致力發展可再生能源，除了已是歐洲最大的太陽能板生產國之一，還計畫打造區域內規模數一數二的風力發電場。
英國在協助維護波羅的海地區安全扮演重要角色，包括執行空中巡邏，參與北大西洋公約組織（NATO）的「強化前進部署」、部署於愛沙尼亞的北約戰鬥群主力
，並領導整合北歐及波羅的海國家的遠征軍聯合部隊（Joint Expeditionary Force）。
11日會談期間，英國與波羅的海三國重申北約是歐洲－大西洋區域安全的基石，有必要加以強化，以因應持續演進的威脅。
北約今年稍晚將在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行外長會議。
今年是蘇聯解體、結束佔領波羅的海三國，也是波羅的海三國在恢復獨立地位後，與英國等許多國家重新建立正式外交關係的30周年，相關雙邊會談陸續展開。
英國外交部11日表示，三國外長與特拉斯商定未來將定期會晤，討論在外交與安全政策領域的共同優先關切事項，並尋求與其他區域夥伴的經濟合作。
特拉斯會後表示，英國與立陶宛在印太區域有共同野心
。她在與三國外長會面前的致詞提到，她很清楚必須藉由實力優勢挑戰惡意行為者；對她來說，實力優勢包含經濟和安全層面。此外，科技領域特別重要，「我們必須確保科技標準是由信奉民主與自由的自由世界、而不是惡意行為者制定」。
(時報資訊)
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