台股人氣明顯退潮！證交所12日公布，今年第三季成交值5億元以上的大戶人數為5,309人，成交值1～5億元的中實戶為42,395人，成交值1億元以下的散戶為427萬8,413人，三項指標人數同步較第二季下滑。

證交所統計，今年第二季大戶人數為5,990人，中實戶48,826人，散戶439萬1,077人。對照第三季的數字來看，各衰退11.3％、13.1％、2.5％，但以散戶減少人數來看，一季減少高達11萬2,664人。

(時報資訊)