根據內政部2021年8月購屋痛苦指數指出，在台北市購屋要不吃不喝16年才買得到一間房子，對一般民眾來說實在太痛苦了。知名命理師沈嶸為了幫助徒兒一圓購物夢想，特地在雙十連假前往新北淡水區看房，甚至幫2位集資徒兒付頭期款。至今已幫助50位徒兒擺脫無殼蝸牛命運的的沈嶸，更以自身經驗分析一般人買房困難的5大關鍵原因，其中一個原因就是深信租屋好處，以致錯過於買房時間。

沈嶸曾在2019年帶領徒兒集資買南勢角站的房子，2020年又帶領徒兒集資購買海山站的房子，至今已累計幫助了50位徒兒擺脫無殼蝸牛，晉升成為有房一族，今年更發心要幫助更多徒兒。但沈嶸說現在房子因為土地成本與原物料成本的關係，房價飆漲，已經貴到哪裡都進場不了，只能帶領徒兒前進目前最便宜的輕軌淡水行政中心站，淡水因為氣候與交通問題，房價比桃園還要低，成為我這次幫助徒兒有房的首選。

由於房價飆漲，沈嶸選擇帶領徒兒前進目前最便宜的輕軌淡水行政中心站。

沈嶸認為一般人買房困難是以下原因：一、身邊沒有人一直提醒你買房的重要性；二、身邊缺乏買房達人教你用簡單的步驟進場；三、資金不足；四、沒有一個貴人願意出手幫你付頭期款；五、深信租屋的好處而錯失買房的契機。綜觀以上五點是至今仍無法擁有房產的主要原因，所以沈嶸希望能夠幫助信任自己的徒兒一臂之力，沈嶸說她帶領徒兒集資買房並非炒房，炒房是短期進出獲取暴利，但她的目的是幫助徒兒擁有房子，房子最終是要被保留下來成為徒兒的資產。

沈嶸說雖然很多人推崇租房就好，但在她的觀念，人沒有房子就沒有安全感，甚至日後無法因為通貨膨脹而賺到房地產的增值和累積銀行資產的信用，等於富人與窮人的差距越來越大，一生難以翻身，社會宅平均月租金雖然很便宜，但租期只有三至六年，問題多且申請困難，再加上修繕問題與家具的耗損，無法依自己的喜好而更動，加上退還租屋時的種種限制，租用社會住宅看似德政可以節省租金，但對民眾而言非長久之道，痛苦指數還是一樣的，無法擁有屬於自己名下的窩。

沈嶸表示：「從三年前發願每個月做公益持續二十年，這是對於一般弱勢族群的幫助，但對於真心相信師父的信徒而言，真正能幫助他們的不是在靈性的修行上提升到如何高深的程度，因為修行境界再高，也無法擺脫沒有自己房子的痛苦感，我也不想催眠我的信徒，說物質都是假的，唯有靈性是真的，所以我會幫助更多徒兒成為有房一族，畢竟我們生活在物質的社會，所以我發願幫助更多的徒兒成為有房一族，有一天當師父不在了，房子還能留下來繼續照顧他們。」

(時報資訊)