證交所表示，英瑞-KY（1592）因重要子公司締結銷售協議，且資產已處分完成交割等重大訊息，未依相關規定限期辦理，違反重大訊息規定，處以30萬元違約金。 證交所指出，英瑞-KY重要子公司Automotive Parts Distribution International, LLC.締結銷售協議，且資產已於110年8月31日處分完成交割，以及按月以重大訊息方式定期公告相關財務資訊等情事。
經查符合證交所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條第1項第20款、51款規定，惟英瑞-KY未依規定及期限辦理，已違反前述處理程序規定，故處以30萬元違約金。
(時報資訊)
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