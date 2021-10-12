布蘭特原油12月交割價格周一最高價來到每桶84.6美元，顯示原油市場呈現供不應求，可能引發通膨進一步加劇，市場預期，美國聯準會（FED）將於11月開始縮減購債規模，11日美股四大指數全面下跌。

12日台股加權指數開低走低下跌177.59點，終場收在16,462.84點，跌幅1.07％，期現貨逆價差44.84點。

三大類股全面下跌，傳產、電子與金融分別下跌1.98％、0.84％與0.07％。

次族群部分，航運、貿易百貨與紡織纖維類股較為弱勢，分別下跌7.55％、3.1％與2.07％。

籌碼面部分，外資現貨賣超167.57億元，期貨淨空單減少5,515口至15,634口，十大交易人與特定法人合計買進6,619口。

周選支撐與壓力區落在16,300至16,600之間，P／C Ratio降至1.03，整體籌碼中性看待。

(時報資訊)

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