證券數位帳戶持續大幅成長，根據交易所的最新統計，累計今年1到8月市場整體新增開戶58.4萬人，總開戶人數達1,181.95萬人，已占人口總數逾五成；永豐金證券表示，今年截至9月開戶數較去年同期增加近兩倍，其中「大戶投」數位帳戶占了83％，與往年相較呈數倍爆發性成長，分析主要原因包括：防疫減少外出，券商數位開戶手機操作就可以完成不必再臨櫃，線上投資理財資訊豐富且即時，加上台美股市活絡吸引投資目光，存股策略受投資人肯定。
永豐金證券指出，疫情影響投資行為轉向數位化，帶動數位帳戶開戶倍數成長，自2019年底永豐金證券推出「大戶投」數位帳戶，2020年推出台美雙市場同步開戶，簡化過去台股與複委託開戶流程，開戶數年成長率劇增，去年達240.4％，今年1至9月開戶數較去年同期增加近兩倍，成長趨勢持續。
自2019年12月新冠肺炎疫情爆發以來，證券開戶人數明顯增加，根據交易所的統計，2020年市場新增開戶人數66.3萬人，總開戶人數成長至1,123.5萬人，占人口總數比重增至47.7％；今年截至8月，市場新增開戶人數58.4萬人，總開戶人數達1,182萬人，占人口總數比重突破5成達50.4％。
永豐金證券表示，這兩年是證券數位帳戶發展的重要里程，從傳統臨櫃開戶，數位表單下載郵寄開戶，到前年底推出「大戶投」數位帳戶全程線上填寫開戶，線上可以直接綁定永豐銀行當交割戶，同步可以完成台股及海外複委託開戶，閒置資金還可以享大戶1.1％高利活儲，吸引數位時代族群，主要開戶年齡層較過去下降十歲，在疫情前開戶以31至50歲為大宗，疫情爆發後，開戶年齡有年輕化的趨勢，以21～40歲為主。
過去投資人對券商的認知以實體通路為主，依靠眾多分公司提供服務，永豐金證券表示，數位帳戶伴隨對數位行動服務的需求提升，更多專業優質的投資理財服務、投資訊息，透過數位平台、及社群經營等方式提供給投資人，包括當紅的存股投資-「豐存股」台美雙市場存股平台、新推出的「大戶投APP」提供超捷徑選股交易、今年下半年更推出「豐ESG」存股服務。
(時報資訊)
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