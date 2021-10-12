台股12日開盤延續美股頹勢，電子、航運賣壓沉重，大盤最多一度大跌兩百逾點，尾盤買盤承接跌勢收斂，終場下跌177.59點，跌幅1.07％，收16,462.84點。

台指期下跌207點至16,418點。價差方面，台指期逆價差擴至43.84點，電子期逆價差擴至2.78點，金融期逆價差擴至4.81點。

現貨部分，三大法人賣超176.42億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,234口至7,635口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少5,510口至15,634口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少3,114口至3,795口。

永豐期貨指出，從權值股來看，台積電開盤一度下跌1.91％，隨後買盤進駐尾盤急拉，收平盤575元，傳產、塑化類股同步走弱，航運股再度成為殺盤重心，長榮、陽明、萬海皆下跌約9％。

整體來看，台股跌破7日長紅K低點，盤面上短線再度轉弱，加上美國財報周即將開跑以及美國將公布的9月CPI數據，投資人多觀望以待。

(時報資訊)

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