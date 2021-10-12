櫃買中心12日表示，協助金融機構降低作業成本與風險，櫃買中心將於今（110）年11月8日至24日舉辦新台幣利率交換（IRS）提前了結作業服務，即日起金融機構可至官網下載IRS提前了結作業宣導說明會影音資料。

櫃買中心指出，金融機構透過IRS提前了結作業，可以用雙方合意的價格結清既有IRS部位，除了可降低交易對手的信用風險、減輕資本計提外，還可省去例行對帳與結算利息等後續作業。櫃買中心每年都會舉辦IRS提前了結作業，今年計畫於11月8日至24日辦理，開放金融機構於11月8日至11月10日登記，歡迎各金融機構多加利用踴躍參加。

櫃買中心表示，為因應防疫今年宣導說明會改以線上影音方式辦理，金融機構可至櫃買中心業務宣導網站，點閱IRS提前了結作業宣導說明簡報影音資料（網址：https://dsp.tpex.org.tw/；「櫃買中心業務宣導網站>證券商/金融機構/投信專區>店頭衍生性商品>提前了結系統文件下載」）。

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