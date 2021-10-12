xMEMS Labs（美商知微電子）宣布，世界首款單晶片MEMS揚聲器Montara現已投產。藉由與全球首屈一指的半導體晶圓代工夥伴台積電密切合作，Montara通過了所有效能與可靠度驗證。英華達（IAC）也宣布，自有品牌泫音（Chiline）將率先採用Montara來為新的旗艦產品打造出效能最高、最強大的TWS（真無線藍牙）入耳式耳機。

英華達所推出的泫音TR-X是世界首款運用xMEMS Montara單晶片MEMS揚聲器並搭配Aptos壓電音訊驅動IC的真無線藍牙耳機。Montara讓TR-X展現出令人驚豔的空間音訊效能，以及全新級別的中/高音清晰度與臨場感。自2022年3月起，消費者將可在網上購買這款全新的TR-X耳機。

xMEMS的Montara是世界首款單晶片MEMS揚聲器，利用矽晶片同時實現致動與振膜，使每個零件的頻率響應和相位一致性上達到了無與倫比的水準。Montara快速的機械反應帶來了業界最低的群延遲與相位偏移。對製造業者來說，這些特性可減少校準與揚聲器配對。薄度僅1 mm、SMT-ready封裝和IP58等級的防塵/防水功能更可簡化系統設計、整合與組裝。

Montara符合IEC（國際電工技術委員會）和更嚴格的JEDEC（固態技術協會）標準，以提升品質與可靠度。消費者將受惠於令人驚豔的空間音訊體驗，享受更高層次的音樂清晰度與細膩度、並兼具防水功能的耳機。

xMEMS共同創始人暨執行長姜正耀表示，我們很高興有台積電作為策略性的晶圓代工夥伴，並重視以協作來把我們的TRUE MEMS揚聲器和他們先進的MEMS微機電系統技術加以商業化。我們也很感謝英華達成為關鍵製造夥伴，以及將MEMS視為揚聲器未來趨勢的遠見。我們期待與許多的OEM夥伴聯手建立起新世代揚聲器的成功設計

台積電北美現場技術解決方案部門資深總監Paul Rousseau表示，台積電樂見我們與xMEMS密切合作的成果，藉由我們的MEMS技術來推出這款世界首見的單晶片揚聲器。台積電長久以來持續與業界創新者攜手擴展MEMS的應用，從傳統的動作感測到麥克風、生物感測、微型揚聲器，以及醫療超音波致動器。我們會繼續致力於發展更先進的MEMS技術，使客戶能為新的應用創造出新產品，並把產品創新迅速推向市場。

英華達總經理何代水表示，英華達是許多TWS耳機創新業者的關鍵製造夥伴，我們也很自豪身為新技術的早期採用者，例如使我們保持領先的MEMS揚聲器。從泫音TR-X開始，我們正創造出一類新的聽戴式產品，以獨特而優異的音質來滿足目前與未來的空間音訊應用，也同時利用xMEMS的技術提升製造能力。

(時報資訊)

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