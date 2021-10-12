是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，宣布中國純電動車製造商蔚來汽車（NIO），選用是德科技解決方案驗證5G與車聯網（Cellular vehicle-to-everything，C-V2X）連接性。蔚來汽車是中國頂尖電動車製造商之一，該公司選用是德科技5G和C-V2X網路模擬解決方案來開發鎖定中國市場的高階電動車。

透過是德科技解決方案，蔚來汽車可根據3GPP與其他標準組織所制訂的最新5G NR和C-V2X規格，有效驗證5G和C-V2X裝置等設計。此外，蔚來汽車還可在實驗室中控制與重複測試條件，模擬並驗證複雜的硬體迴路（hardware-in-the-loop，HIL）路測情境。

是德科技汽車與能源解決方案事業群副總裁暨總經理Thomas Goetzl表示，蔚來汽車等汽車製造商，正積極推動下一代連接性、自動駕駛和人工智慧技術的加速演進。 我們很高興提供蔚來汽車測試解決方案，使其能締造多項汽車智慧連接和先進駕駛輔助系統（ADAS）的創新紀錄，且全面滿足市場的需求。

想要成功推出複雜的電動車，汽車製造商必須精確地驗證車聯網的連接性，以便提升道路安全、人員運輸效率，以及駕駛和乘客的車內體驗。是德科技的車聯網解決方案支援的技術包羅萬象，包括5G、C-V2X和全球衛星導航系統（GNSS），以提高可靠性、網路安全和行車安全。

蔚來汽車資深經理Wang Wei表示，在是德科技的協助下，蔚來汽車能夠信心十足地驗證各種部署於電動車上的車用電子設備效能。多虧於是德科技提供的多樣行動通訊技術整合測試解決方案，蔚來汽車能以經濟有效的方式，開發出更加保障乘客和用路人安全的電動車。

是德科技提供多元的汽車測試解決方案，可用於驗證無線連接性、互通性、電磁相容性、網路安全性和功能安全性。全球頂尖晶片、組件和汽車廠商，以及服務汽車產業的測試機構，藉由是德科技的設計、驗證和最佳化解決方案，協助推動先進智慧運輸技術和相關產品的發展。

(時報資訊)