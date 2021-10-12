美國記憶體大廠美光科技（Micron）宣布推出採用NVMe協定的Micron 7400 SSD，提供領先業界且具彈性的尺寸設計、PCIe Gen4性能和頂尖安全性，以滿足資料中心高工作負載量的儲存需求。透過此系列產品，美光提供最廣泛的主流資料中心固態硬碟（SSD）的選擇。Micron 7400 SSD具備7種尺寸規格，可推進次世代伺服器架構的轉型。
受惠於數據量的高速成長和應用程式對高效能的需求與日俱增，資料中心得以持續發展。為了處理、分析，並確保數據可提供有價值的洞察意義，資料中心正逐步現代化，需要全新等級的儲存創新。
美光企業副總裁暨儲存業務部門總經理Jeremy Werner表示，我們的客戶需要藉由改善儲存裝置容量和效率以提高營運業務。Micron 7400 SSD能靈活地處理無數應用程式及系統的互通性需求，實現從邊緣運算到雲端的部署，創造價值。
SSD在資料中心應用上日漸普及，其不斷擴充的效能亦推動業界對全新、最佳化尺寸的需求，以滿足以數據為中心的工作負載。多元的外形尺寸能滿足各式應用的需求，提供快速、可靠且價格實惠的資料中心儲存裝置。Micron 7400 SSD系列包含唯一具斷電保護功能的PCIe Gen4 M.2 22x80mm，以及厚度為15mm和7mm的2.5吋U.3資料中心SSD。
7400 SSD更具備三種不同的全新E1.S企業級資料中心SSD外觀尺寸（EDSFF），能實現更大的容量、快閃記憶體最佳化（Flash-Optimized），並改善電源和冷卻選項。如此廣泛的選擇代表客戶將能從傳統伺服器，轉換至採用密集EDSFF SSD 的一個伺服器。
7400 SSD系列產品提供從400GB至7.68TB的容量選項，可支援低至高容量的各種應用程式。它也具備每日一個和三個磁碟寫入的耐用性選項，以支援讀寫密集的應用程式。該SSD充分利用美光的垂直整合能力，結合美光控制器、軟體、頂尖的NAND Flash和DRAM以及世界級的前段和後段製造技術，打造出引領業界的創新產品。
與前一代相比，Micron 7400 SSD每瓦特的IOPS和傳輸量增加了一倍以上；其與PCIe Gen3系統的向下相容性則有助於協助客戶從Gen3轉型至Gen4平台。此硬碟支援128個命名空間，以提高虛擬化環境（如超融合式基礎架構和軟體定義儲存等）的可擴充性。此外，它也支援合格環境的開放運算計畫（OCP）部署，OCP 透過研發和公布的規範已建立蓬勃發展的生態系統，並創建一套有助於降低整合複雜度並加速上市時間的標準化方法。
參考內部多年累積下來有關安全性的專業知識及經驗，Micron 7400 SSD提供經過驗證，以TCG-Opal 2.01和IEEE-1667標準為基礎的功能，並推出動態和靜態的資料保護新功能。隨著許多機構不斷尋求更好的解決方案，以保護內部和雲端的資料，這些強化的功能將有助於因應新興的需求。美光也已開發安全執行環境（SEE）來隔離和處理安全事務，以對抗不斷演變的威脅模型。SEE 可透過使用專屬記憶體、安全代碼和安全微處理器，顯著改善靜態資料的安全性。
Moor Insights & Strategy主任分析師Patrick Moorhead提到，Micron 7400 SSD提供從邊緣到雲端部署的廣泛選擇。新規格尺寸帶來的高效能和效率，以及能防止網路和實體攻擊的安全設計，可以為具獨特需求的各種應用程式和工作負載量打造優勢。
(時報資訊)
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