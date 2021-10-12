【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】韓國電池公司樂金化學（LG Chem）和樂金電子（LG Electronics）合計將為美國通用汽車召修Bolt電動車承擔約12億美元費用，占這筆預期費用的絕大部分。

通用汽車在8月份將這次的召回規模擴大至逾14萬輛車，估計相關費用將達到18億美元。這次召回將更換樂金可能存在起火風險的電池模組。

樂金公司周二表示，有關費用分擔的協商已經結束。

樂金化學旗下全資的電池部門LG Energy Solution是通用汽車的電池供應商。樂金化學第三季將為此提列6,200億韓元費用，而負責將電池組裝成為電池模組和電池組的樂金電子將承擔4,800億韓元的召修費用。

召修成本的不確定性消除，緩解了投資人的不安情緒，周二樂金化學和樂金電子股價分別大漲4.2%和3.3%。

LG Energy Solution並宣布擬重啟其股票首次公開發行（IPO）作業。受到召修成本的不確定性影響，該公司在8月暫時擱置了上市案。

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