星座運勢網站「星座上上簽」分析，天蠍座、獅子座、摩羯座的人活得非常辛苦，他們給自己很大的壓力，常常因此陷入負面情緒中，但又不懂得如何與旁人分擔，總是把自己搞得心力交瘁。
▍1.天蠍座
天蠍座心思細膩，看待許多事情時往往太過敏感，他們防備心很強，雖然想要相信別人，但又忍不住對許多細節起疑心，他們常常放大心中的負面情緒，過去遭受的種種傷害總是再三在內心浮現，令他們痛苦不已。另外，天蠍座遇到不確定的事情很少會直接開口詢問，而是兀自猜測，他們雖然知道真相還是當事人解釋最清楚，但還是忍不住在內心猜個不停，因此活得非常辛苦。
▍2.獅子座
獅子座給人陽光開朗的印象，讓人以為他們沒什麼煩惱，其實他們活得非常辛苦，因為他們太好勝，因此常常勉強自己接下超出自身能力的事情，為了成為大家崇拜的對象，他們自我要求很嚴格，在大家的眼前絕對不能出錯，就算遇到困難也會獨自咬牙撐下去，絕對不在大家面前展現出軟弱的一面，希望自己一出手就要做出亮眼的成績，太愛面子的下場往往就是把自己累個半死。
▍3.摩羯座
摩羯座責任心強，接手任何任務都會負責到底，絕對不會中途甩鍋，因此在職場上往往是同事依賴的對象，也是長官重用的人才，這也為他們帶來很大的壓力，長期需要在眾人的期盼下呈現出最亮眼的一面。摩羯座對自己要求很高，有時他們的表現在旁人眼中已經很完美，在他們自己眼裡卻感覺還有很大的進步空間，他們常常陷入自我批判的情緒中，不斷的反省，非常勞心費神。
(時報資訊)
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