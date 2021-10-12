【時報-台北電】四維航(5608)決議暫停110年現金增資，公司110年現金增資發行普通股業經110年9月13日金管證發字第1100355812號函申報生效，並於110年9月15日及9月27日公告本次現金增資認股基準日相關事宜。然鑒於近期資本市場環境巨幅變動，為維護股東權益及確保募資完成，四維航董事長依經董事會之授權，暫停本次現金增資相關作業程序，待國內金融情勢穩定後再行擇定合適的發行時點，以維護四維航最大利益及股東權益。
四維航將依客觀環境重新調整認股價格、原股東與員工及特定人股款繳納期間、增資基準日、股款繳納憑證上市日期及其他等事項並公告之。（編輯整理：葉時安）
(時報資訊)
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