【時報記者郭鴻慧台北報導】低利率時代，資本浪潮來襲，仲量聯行董事總經理趙正義表示，未來通膨狀況若逐步顯現，現金將面臨縮水壓力，而收益穩定的商用不動產，將成為市場上能抗通膨的優良投資標的，或將持續獲得投資人青睞。

台灣疫情趨緩、出口增加、及經濟成長上修的影響下，自用型及投資型的買方紛紛投身商用不動產市場。大型商用不動產市場交易金額維持高檔，回到疫情前水準；前3季土地交易額續創歷史第三高。趙正義指出，台灣商用不動產市場在疫後的表現十分穩健，除了能看到辦公室租金持續上升外，亦觀察到商用不動產交易量回到疫情前水準，及土地交易額達到歷史第三高紀錄，顯見市場依舊維持著熱度。

目前科技業及製造業出口表現亮眼、央行利率政策連六凍的良好國內經濟環境下，企業對辦公空間的擴編及升級需求可能會隨著市區內老舊A辦的淘汰逐步顯現，購地設廠需求及總部型科技廠辦需求，亦將持續推動工業不動產投資額成長。在未來供給持續有限，但商辦需求續增的情形下，仍對台灣市場有十足的信心。

土地稀缺，五都朝捷運TOD規劃，並在政府積極招商且市場熱絡回應的情形下，今年重大招標預估投資額更是上修至2,600億。相信未來在政策支持、科技及製造業展業升級積極擴廠、國內資金動能充裕、國外經濟復甦等利多條件下，國內商用不動產市場可望持續成長。

(時報資訊)