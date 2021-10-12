國慶連假期間國際股市走弱，台股12日即呈現跳空開低，盤中一路低檔區間震盪，終場台股跌破五日均線位置，成交金額放大至2,782億。在美元指數續強台幣走弱，以及台積電14日下午法說即將召開下，目前台股續作弱勢震盪整理。

外資現貨賣超167億，期貨淨空單大減至15,634口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI小於買權OI之差距為3,000餘口，買權賣權OI增量依舊皆為不足。周選方面，買權OI總量轉作大於賣權，目前選擇權多空呈現互不相讓。

群益期貨指出，外資期現貨中性布局，自營商選擇權中性態勢，月、周選持續中性，整體籌碼面中性格局。技術面台股再度測試大區間底部位置，但在買盤依舊力守台積電築撐下，短線仍以區間格局看待台股。

(時報資訊)

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