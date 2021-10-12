【時報-台北電】洋基工程(6691)董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股案，發行754.6萬股，每股面額10元，現金增資發行價格暫訂每股180元。增資資金用途為充實營運資金。（編輯整理：葉時安）

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