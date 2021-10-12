【時報-台北電】豐泰(9910)2021年9月自結合併損益資訊，9月合併營業損失為4億3019萬元，稅前淨損為4億6244萬元。

　本年累計合併營業利益為42億3344萬元，稅前淨利為47億1227萬元，稅後淨利為33億7931萬元，歸屬於母公司業主淨利為29億2895萬元，每股盈餘為新台幣3.32元。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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