【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.元大台灣50正2(00631L)：每股成交價133元，成交量50萬股，成交金額6650萬元。
2.台塑(1301)：每股成交價117.56元，成交量14萬4050股，成交金額1693萬4518元。
3.台塑(1301)：每股成交價117.54元，成交量19萬950股，成交金額2244萬4263元。
4.上銀(2049)：每股成交價295.75元，成交量5萬1000股，成交金額1508萬3250元。
5.聯電(2303)：每股成交價58.94元，成交量27萬1000股，成交金額1597萬2740元。
6.智邦(2345)：每股成交價258.75元，成交量50萬股，成交金額1億2937萬5000元。
7.智邦(2345)：每股成交價255.75元，成交量29萬股，成交金額7416萬7500元。
8.智邦(2345)：每股成交價255.25元，成交量50萬股，成交金額1億2762萬5000元。
9.微星(2377)：每股成交價137.02元，成交量231萬8000股，成交金額3億1761萬2360元。
10.微星(2377)：每股成交價136.97元，成交量268萬2000股，成交金額3億6735萬3540元。
11.聯發科(2454)：每股成交價894.25元，成交量67萬9707股，成交金額6億782萬7985元。
12.聯發科(2454)：每股成交價894.19元，成交量75萬6293股，成交金額6億7626萬9638元。
13.聯發科(2454)：每股成交價889.55元，成交量54萬6582股，成交金額4億8621萬2018元。
14.聯發科(2454)：每股成交價889.47元，成交量56萬418股，成交金額4億9847萬4998元。
15.聯發科(2454)：每股成交價888.27元，成交量12萬1000股，成交金額1億748萬670元。
16.聯發科(2454)：每股成交價888.14元，成交量13萬6000股，成交金額1億2078萬7040元。
17.元大金(2885)：每股成交價24.47元，成交量50萬3000股，成交金額1230萬8410元。
18.大立光(3008)：每股成交價1982.5元，成交量2萬6000股，成交金額5154萬5000元。
19.聯詠(3034)：每股成交價377.15元，成交量31萬9440股，成交金額1億2047萬6796元。
20.聯詠(3034)：每股成交價377.12元，成交量6萬4000股，成交金額2413萬5680元。
21.聯詠(3034)：每股成交價377.09元，成交量8萬6000股，成交金額3242萬9740元。
22.聯詠(3034)：每股成交價377.05元，成交量28萬5560股，成交金額1億767萬398元。
23.聯詠(3034)：每股成交價372元，成交量18萬1500股，成交金額6751萬8000元。
24.旭隼(6409)：每股成交價1582.25元，成交量3萬6000股，成交金額5696萬1000元。
25.旭隼(6409)：每股成交價1582.22元，成交量3萬9000股，成交金額6170萬6580元。
26.旭隼(6409)：每股成交價1574.29元，成交量1萬9000股，成交金額2991萬1510元。
27.晶心科(6533)：每股成交價402元，成交量31萬2000股，成交金額1億2542萬4000元。
(時報資訊)
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