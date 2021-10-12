【時報-台北電】國統(8936)代子公司國創工程股份有限公司公告取得台灣自來水股份有限公司標案。

　國統子公司國創工程股份有限公司取得台灣自來水股份有限公司 延性鑄鐵管採購案，標案名稱「溪埔及大泉伏流水原水管工程(三)」及「溪埔及大泉伏流水原水管工程-管(四)」工程之材料，標案總金額8911萬7仟元(含稅)。近期將與業主-台灣自來水股份有限公司簽訂管材採購合約。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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