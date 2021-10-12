半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）「以人為本 關懷社會」實踐企業社會責任的核心精神，取之於社會，用之於社會，與國內醫材大廠普惠醫工（6543），共同捐贈新型第三代微殘留針具6萬支給新竹縣政府。
疫苗是戰勝疫情的曙光，目前台灣疫苗施打針具受限殘留量問題，使得來不易的疫苗無法發揮最大效益，使用普惠第三型微殘留1cc針具可提高接種人數最大化，原本每針疫苗會殘留0.09cc，最新型殘留量只有0.003cc，以BNT疫苗為例，1瓶可以多打2個人，希望能幫助提高台灣疫苗涵蓋率，朝向更快解封之路邁進。
朋億為半導體暨面板製程供應系統大廠，已連續兩屆獲得上櫃公司治理評鑑排名前5％之肯定，且榮獲2021年「天下永續公民獎」小巨人第10名，本著「以人為本 關懷社會」，擴大回饋社區，創造員工、股東、企業及社會的長期價值提升，落實企業社會責任的精神。
普惠醫工為國內第一大針筒供應商，品質穩定業界知名度高，銷售遍及國內外醫療院所。針對台灣疫苗短缺，普惠參考國外疫苗施打空針，在普惠第二代低殘留1cc空針基礎上，開發第三代微殘留1cc針具， 其極低的殘留特性，讓目前有限的疫苗，每瓶可再多抽一劑。以BNT疫苗為例，購買的1500萬劑疫苗，在使用普惠第三型微殘留1cc針具下，將可多打250萬人，對國人疫苗的短缺帶來新的希望。
(時報資訊)
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