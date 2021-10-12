全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技公布旗下Bigtera發表全新版本的超融合基礎架構（Hyper Converged Infrastructure，HCI）產品VirtualStor ConvergerOne 1.3。
VirtualStor ConvergerOne是一個整合運算、儲存與網路資源的超融合平台，可提供彈性、敏捷的交付服務，有效突破傳統三層式架構的資源擴展不易、維運管理複雜等限制。最新版VirtualStor ConvergerOne 1.3多項強大新功能為獨立軟體開發商（ISV）提供更加安全、高效，且簡單易用的運行平台，協助打造一站式解決方案，一次滿足預算、人力、效能三大需求。
慧榮科技產品企畫部協理陳建安表示，ISV運用超融合基礎架構來開發軟體已成市場主流趨勢。VirtualStor ConvergerOne 1.3可協助ISV立即部署AI或其他應用程式，使其能更專注在平台與應用層面的發展，此外，在不影響系統運作前提下，能按需擴展運算與儲存資源能力。Bigtera正積極尋找更多優秀且具未來發展性的ISV，目前已與多家業者洽談共推一站式解決方案，包括和台灣AI業界擁有高知名度的數位無限軟體成功打造AI-Stack一站式解決方案，能降低中小企業跨入AI的門檻。
陳建安進一步表示．VirtualStor ConvergerOne 1.3無論在資料保護、虛擬機管理等方面，皆提供良好的運作機制，甚至可為超融合架構外部的前端系統提供NAS或SAN服務，便於企業一併汰除老舊儲存設備，確保所有前端應用皆享有更高的I/O存取效能；另外還能整合AI平臺，滿足資料分析、影像處理等熱門需求。除了ISV，舉凡有虛擬化、VDI、大數據分析等作業需求的企業，都適合部署VirtualStor ConvergerOne 1.3，藉此打造極簡、安全、高效的數位化基礎架構。
新版的VirtualStor ConvergerOne 1.3擁有六大創新亮點，包括優異的效能表現，經由Bigtera以最小集群運行9個虛擬機進行實測，顯示VirtualStor ConvergerOne的隨機讀取效能可達23萬IOPS、隨機寫入效能可達8萬IOPS，表現極為突出。
提供批次複製功能。短短2～3秒內即能複製10個或20個以上虛擬機，且批次產生IP位址與網路名稱、以避免虛擬機彼此衝突，可滿足VDI、研發測試等多人同時應用的情境，同時藉由Linked Clone技術節省95％以上的複製空間。
可將儲存資源池提供予外部使用。Bigtera活用軟體定義儲存（SDS）技術，使得VirtualStor ConvergerOne 1.3的儲存資源池不僅能為超融合架構環境內部的虛擬機所用，也可進一步為外部的前端系統提供NAS或SAN服務，讓企業可順道替換老舊儲存系統。
完整的系統保護，可透過集群方式，保障實體機、虛擬機與虛擬化儲存的高可用性。假設某節點出狀況，系統會立即將其承載的服務進行遷移，由相關虛擬機重新轉向新節點來繼續運作；支援節點自我修復功能，當節點硬體修復後要重新加入集群時，系統會自動執行資料同步與負載平衡配置，完成後將它加入集群，用戶可選擇是否將虛擬機遷移回來。
支援虛擬機快照。藉由快照功能，備份當下虛擬機運行狀態、以及記憶體裡的資料，讓用戶日後能完整回復當時狀態。執行虛擬機快照時，會將原虛擬機資料轉為Read Only狀態、無法再寫入，並以COW（Copy-on-Write）方式產生新的資料塊，因此即使此資料區塊遭人為破壞（例如被勒索病毒加密），用戶亦可切換回上次快照資料，確保營運服務持續運行。
簡單易用特色。一般IT人員即可透過統一的Web UI介面執行系統管理與資源監控，完全不需要手動輸入複雜命令或腳本；舉凡新增與設定虛擬機或HA配置、共享資料夾、資源群組或儲存池，乃至於利用圖形介面監控集群、主機節點、儲存池、虛擬機的資源管理與監控，都能輕鬆上手。
(時報資訊)
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